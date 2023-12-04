iOS版Google Drive 支援文件掃描+儲存

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行政人員版 2023/12/04

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Android版Google Drive早已提供掃描文件功能，近日終於將功能開放予蘋果iOS用戶，引入iPad及iPhone版Google Drive。功能與iOS內建備忘錄App的掃描文件功能類似，

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