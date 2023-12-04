iOS版Google Drive 支援文件掃描+儲存 行政人員版 2023/12/04 分享： 分享： Android版Google Drive早已提供掃描文件功能，近日終於將功能開放予蘋果iOS用戶，引入iPad及iPhone版Google Drive。功能與iOS內建備忘錄App的掃描文件功能類似， ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Apple Music App 精選推薦「音樂回憶」 今日 Apple Music App 精選推薦「音樂回憶」 Windows 11小畫家 添生成式AI功能 2023/12/01 Windows 11小畫家 添生成式AI功能 港2023最佳Android App Earth Mission App摘冠 2023/12/01 港2023最佳Android App Earth Mission App摘冠 「拋棄式手機」 真係用完即棄？ 2023/11/30 「拋棄式手機」 真係用完即棄？ 日本LINE Yahoo遇襲 40萬用戶資料恐外洩 2023/11/29 日本LINE Yahoo遇襲 40萬用戶資料恐外洩 科技行業 iOS iPad iPhone Google Drive 鏡頭 相機