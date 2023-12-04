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Apple Music App 精選推薦「音樂回憶」

行政人員版 2023/12/04

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臨近年尾，Apple Music按慣例推出2023年「音樂回憶」Apple Music Replay頁面，讓用戶回顧過去一年最喜歡的歌曲、專輯、藝人等。

用戶如想查看音樂回憶，在打開Apple

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