Apple Music App 精選推薦「音樂回憶」 行政人員版 2023/12/04 分享： 分享： 臨近年尾，Apple Music按慣例推出2023年「音樂回憶」Apple Music Replay頁面，讓用戶回顧過去一年最喜歡的歌曲、專輯、藝人等。 用戶如想查看音樂回憶，在打開Apple ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 iOS版Google Drive 支援文件掃描+儲存 今日 iOS版Google Drive 支援文件掃描+儲存 Windows 11小畫家 添生成式AI功能 2023/12/01 Windows 11小畫家 添生成式AI功能 港2023最佳Android App Earth Mission App摘冠 2023/12/01 港2023最佳Android App Earth Mission App摘冠 「拋棄式手機」 真係用完即棄？ 2023/11/30 「拋棄式手機」 真係用完即棄？ 日本LINE Yahoo遇襲 40萬用戶資料恐外洩 2023/11/29 日本LINE Yahoo遇襲 40萬用戶資料恐外洩 科技行業 服務 媒體 音樂 歌曲 Apple Music