聖誕節 3大特色燈飾打卡好去處 副刊版 2023/12/05 分享： 分享： 聖誕佳節臨近，香港各區都開始出現大大小小的聖誕裝飾及布置，又是時候計劃一下今個聖誕如何歡度佳節，若然未有頭緒的話，可以參考以下3大特色聖誕睇燈飾好去處。 ------------------------ ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 啟德AIRSIDE聖誕冬日活動 體驗6大打卡位 2023/12/01 啟德AIRSIDE聖誕冬日活動 體驗6大打卡位 秋遊港島東市區行山徑 龍脊盡收360度山海美景 2023/11/22 秋遊港島東市區行山徑 龍脊盡收360度山海美景 3大商場市集迎聖誕 巨型北極熊雪山聳立置地廣場 2023/11/21 3大商場市集迎聖誕 巨型北極熊雪山聳立置地廣場 香港4大行山美景 攝影師用相片說好山林故事 2023/10/30 香港4大行山美景 攝影師用相片說好山林故事 施政報告鼓勵主題旅遊 尋找香港特色賞花熱點 2023/10/26 施政報告鼓勵主題旅遊 尋找香港特色賞花熱點 香港 英國 發展商 酒店 美食 地產 商場 遊戲 尖沙咀 意大利