聖誕節 3大特色燈飾打卡好去處

聖誕佳節臨近，香港各區都開始出現大大小小的聖誕裝飾及布置，又是時候計劃一下今個聖誕如何歡度佳節，若然未有頭緒的話，可以參考以下3大特色聖誕睇燈飾好去處。

------------------------

...