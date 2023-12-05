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深圳含港量

副刊版 2023/12/05

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現在深圳有「含港量」的說法，意思大約指某地方包含多少香港元素。那元素可以是小區住了多少香港人，又或者那商場有多少香港人光顧，甚或一間茶餐廳是否有多香港人幫襯等等。含港量有時被認為是吸引港人消費或服務質素指標，但有時也可能指那裏太多港人了。網絡上甚至有一個深圳各大商場的冷氣溫度統計表，說明了香港人那溫度的敏感已觸及深圳。有著名甜品店估計，生意中六成是港客。

因真有香港友搬到深圳發展，居住下來，就發現港人會聚居於一些集中同類「深漂」人士的租盤，發現大約有兩類港人租客，一種是本身已到大灣區發展的年輕港人，未有孩子，真的異地打拼。另一種，是在港工作來自內地的港漂，把家人放深圳，自己一人在港生活，但周末就可和深圳的家人共聚。一來，成家人搬到香港，消費可能太大，而且內地的家人也未必適應香港生活，於是深圳就變成一個內地和香港的折衷點。視乎他們原本來自哪個城市，有些北京來人，就把深圳說成是香港的五環，意思是只不過遠離市中心一些的同城生活區。

深圳人現在也常談論到港人迫爆深圳的現象，店家的觀察是，如何分辨顧客是否港人？除口音外，最明顯是港人下單時都不傾向掃碼，寧願排隊或叫服務員幫手，對手機支付操作尤其不太熟悉。

其他議論則來自深圳以外的人，他們好奇香港那麼多美食，為何港人寧願北上，深圳也是出了名美食沙漠啊！但原因應該是深圳普遍的餐廳固然好一般，但勝在選擇頗多，香港較少能吃到的大江南北菜系都大把選擇，更重要是價錢便宜一半。實惠，即夠抵，內地稱性價比，始終是香港人的消費DNA。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

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