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八種助瘦身澱粉食物

副刊版 2023/12/05

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戰友碧琪說：「怎樣可以勸服戒澱粉的朋友，重拾正確的飲食，鄰座同事戒澱粉減肥，身體每況愈下。」我說：「並非易事，畢竟，她們心中已有既定的想法。」她說：「但我天天吃粉麵飯，瘦得精神爽利。」我說：「或者，你嘗試介紹這八種最健康的高澱粉食物給她，或許她會較易接受，重投澱粉的懷抱。」

她問：「澱粉質也有最健康的嗎？」我說：「因為這些食物除了澱粉質以外，較多其他對身體有益的營養素如：纖維、維他命和抗氧化營養素。當然，如果可以的話，以這些食物取代精製澱粉，對身體較有益處。只是外吃的話，較難找到這些食材。」

「是哪些食材呢？」她急問道。我笑說：「藜麥、蕎麥、燕麥、番薯、紅菜頭、豆類、香蕉、香橙等，都是很健康的澱粉。」她說：「我都聽說這些食物很健康，只是不知怎樣開始。」

我向她建議：「早餐，除了可改吃麥皮外，也可用燕麥做脆片；中午時，夏天可做藜麥雞柳沙律，冬天可煮鴨胸湯蕎麥麵。番薯可以作為下午茶，配杯綠茶很不錯啊！然後，將晚餐時的米飯加入十六穀，通常裏面有一點點黑豆燕麥，能為晚間增添一點營養。此外，還可以煲紅菜頭蘿蔔瘦肉湯，為身體補充水份。當然，尚要吃些水果，香蕉和香橙是理想的配搭。」

碧琪說：「很厲害！你一出口便是全日餐單，我明天一定要試下。」我說：「這樣選擇有營的澱粉，飽肚外亦有助瘦身。」

撰文 : 黃凱詩

欄名 : 營營樂樂

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