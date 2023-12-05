一個人的樣貌，應如紅酒，愈久愈醇香。一個人望落去，是否令人眼目舒服，與皺紋色斑或白髮無關，有些人年紀愈長，樣貌愈變得順眼，令人不其然感到有股想靠近的磁場。那是由內到外的影響，隨着年紀增長而衍生出來的自在、自信、心寬、定慧、睿智、和善或溫柔，會從容顏滲透出來，縱然面容或有歲月的痕迹，仍然看上去好看極了。相反，有些人的相貌，明明其人眼耳口鼻放在正常應放的位置，卻令人看上去會產生極度不安之感，皆因相由心生，心濁樣就濁，心醜人更醜，一身晦氣由內而外湧出。

一個人的人生若分成上半場和下半場兩部分，踏入下半場，應當不時檢視自己的樣子令人落望去會有甚麼反應？是滿有親和力？抑或成副相貌都散發着驅趕力？我們的相貌可以分為兩種：一種是物理相貌，一種是精神相貌。

人生上半場，物理相貌是主導，但去到人生下半場，精神相貌就是決定一個人好不好看的關鍵。我發現，一副驅趕力非常強的相貌，其人的心理和心態都是充滿負能量的、戾氣的、憤世嫉俗的、不甘心的、自以為懷才不遇的、小小事就憋在心一整日的、偏激的、玻璃心的、心胸狹隘的、超級記仇的、嫉妒心強的、喜歡凡事小事化大的、老是覺得別人看不起/針對他的。外貌和內在是一個eco-system（生態系統），內在充滿污濁毒素，自然長出一副非常趕客的毒素臉。

一個人到中年打後，仍是一副令人不安的趕客臉，不要怪父母，後天容貌與人無尤，要好好檢討自己。正如林肯說過，一個人四十歲以後的樣貌長成怎麼樣，是由自己負責的。