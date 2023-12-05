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去美元化說易行難 俄羅斯陷困境

評論 2023/12/05

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「去美元化」不是甚麼新論調，尤其烏克蘭戰爭爆發後，美國凍結俄羅斯的美元資產，並將俄羅斯銀行踢出環球銀行金融電訊協會（SWIFT），展示了「美元武器化」的威力，也暴露了持有美元的風險。

各界難免擔心被美方用同樣方式對付自己，去美元化加速、美元衰落的說法更加多人談論，甚至連橋水基金創辦人（Ray Dalio）這類赫赫有名的人物，也稱美元地位正被削弱。然而，去美元化說易行難，俄羅斯尋求繞開美元，便陷入極大困境。

與印度貿易 俄歎擁過多盧比

俄烏戰爭導致俄羅斯被美國嚴厲制裁，俄羅斯在國際上仍然有盟友，中國和印度繼續入口俄羅斯石油，但失去美元這個高認受性、高效率的方便結算工具，令俄羅斯相當頭痛，尤其與印度的貿易。

印度與俄羅斯傳統上關係友好，在烏戰中維持中立，大手買入平價俄羅斯石油，目前6成俄羅斯的海運石油，都由印度購買，是最重要的買家。由於受美國制裁，不能用美元，印方用當地的貨幣盧比支付，卻導致俄羅斯手頭上的盧比愈積愈多，以至俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）曾公開抱怨，形容手頭上的盧比是個問題。

對俄羅斯來講，盧比不是好的貨幣，俄羅斯幾乎沒有甚麼要從印度入口，賣油取得的盧比，得物無所用。而且基於印度對俄油的龐大需求，俄羅斯對印度必然錄得貿易順差，手頭上印度盧比愈來愈多，想轉成其他貨幣也非易事。這源於印度有資本管制，將盧比換成其他貨幣，需接受懲罰性滙率，俄印雙方相關討論一直未能達成共識。

隨着俄印貿易推進，俄方手上盧比過多的問題日益凸顯，據報印方建議的其中一條出路，是要求俄方將資金注入印度基建計劃，助力印度發展。當然，有關做法對俄方並不公平，先不說基建投資本身的風險，根本難以控制項目收益，俄方本身也資金短缺，賤價賣油全為了生存，怎會願意把錢投向印度。然而，俄羅斯目前情況特殊，在與印度的談判中，話語權並不高。

倘俄在市場拋人幣 對中方不利

同樣情況亦發生在中國與俄羅斯之間，惟相對之下，人民幣對俄羅斯來講較有用，中俄貿易關係相對較平衡。中國是工業大國，有較多產品可供俄羅斯入口，例如汽車、貨車、電器、芯片及其他消費品。據報由山東奧德斯工業生產的Desertcross 1000-3吉普車便在俄羅斯極受歡迎，普京（Vladimir Putin）曾親自考察這款車的性能。

因此，據報俄羅斯曾向印方建議用人民幣取代盧比支付，但當然被一口拒絕，主因是中印一向關係不佳，長期有領土爭議，使用地緣上敵對勢力的貨幣，政治上相當敏感。翻查數據，自歐盟對俄石油制裁去年12月生效後，俄羅斯的石油出口中，印度佔比達36%，佔比如此大的收入，卻無法有效運用，對俄羅斯來講很不利。

不過，從俄方的角度出發，依賴人民幣同樣非理想做法。中俄間同樣有貿易不平衡，俄羅斯對華出口多過入口，手上人民幣也會不斷累積，但國際上願收人民幣的國家暫時有限，俄羅斯很難把人民幣花出去。

人民幣亦同樣有資本管制，一旦人民銀行的貨幣政策或中國經濟狀況出現變化，俄方同樣要承受風險。這遑論人民幣的對冲工具較為缺乏，也缺乏投資渠道，若出現俄羅斯在國際市場拋人民幣的情況，對中方不利。

缺美元如長期貧血 經濟大考驗

事實上，如思睿首席經濟學家洪灝所講，人民幣要取代美元地位，非常不容易，他指出，人民幣在全球外滙儲備佔比僅2%至3%，而美國是50%至60%，差距很大。相對數字上的差距，更大的難處是中美對外貿易狀況不同，中國的消費和儲蓄須發生質的變化，才有望改變。人民幣要成為國際儲備貨幣，中國就要大量消費，大量入口，降低儲蓄，承受巨大貿易逆差，對外提供流動性，但中國是工業大國，對很多國家都有貿易順差。

沿此路進，去美元化短期根本難以實現，美元往後相當長時間，仍然會是世界經貿聯繫的血液。俄羅斯突然被美國踢出美元體系，等同長期「貧血」，要維持對外貿易，強行用盧比、人民幣不是不可以，但肯定不是最划算、高效益的做法，一年半載還好，如果維持下去，又沒有好的替代體系，將難以與其他市場好好做生意，經濟發展將遭受致命考驗。

失去美元這個高認受性、高效率的方便結算工具，令俄羅斯相當頭痛。（路透社資料圖片）

撰文 : 林建忠

欄名 : 中外廣角鏡

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