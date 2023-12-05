真正的財富是物質 不是鈔票

與古代相比，現代經濟正變得愈來愈龐大和複雜，各種各樣的經濟理論也愈來愈多。然而複雜的經濟容易讓人流於表面，猶如盲人摸象般，只注意了經濟的某個側面，卻忘記經濟的本質；愈來愈多的理論各成一家之言，聽着都有道理，卻難免令人莫衷一是，最後不知道該選哪個理論。

要抓住經濟的本質，了解治理經濟的原本目的，有時候回顧歷史是有益的，因為古代經濟的運作模式非常簡單，恰恰最容易展示經濟最本質的內容。

從漢代《論貴粟疏》 看經濟本質

漢代的名臣晁錯，曾經因為朝廷的財政緊蹙、地力和民力未能盡用而給當時的皇帝（漢文帝）上過一篇著名的奏摺，就是本文引用的《論貴粟疏》。在這篇奏摺中，晁錯認為朝廷（政府）和百姓窮困的原因，主要是政策上的問題，由於政策上沒有給予老百姓足夠的發展空間，老百姓沒能充分投入農業生產，致使糧食生產不足，他提出的對策是「貴粟」，就是提高農產品價格，用價格槓桿驅動老百姓務農。具體方法是由皇帝頒布詔令，運糧到邊關的可以封爵或免罪，這樣有錢人為了得爵或免罪就會去高價收購糧食，農民種田有收益就會鼓勵更多人務農。富人得了爵或免了罪，農民得了錢，政府得了糧，一舉多得。

奏疏的首段主要內容：「聖王在上而民不凍飢者，非能耕而食之，織而衣之也，為開其資財之道也。」意為：聖明的皇帝（政府）治理天下，老百姓可以免於凍餓，不是因為皇帝自己能種出足夠的糧食、織出足夠的衣服給天下人，而是因為皇帝（政府）能夠為老百姓開拓各種生產、資產增值的通道。

第二段展開論述：「而畜積未及者，何也？地有餘利，民有餘力，生谷之土未盡墾，山澤之利未盡出也，遊食之民未盡歸農也。民貧則姦邪生。」意思是：而物資儲存不如的原因，是因為土地還有荒廢，民力未能盡用，可以生產的土地沒有盡數開墾，山川大澤的資源未能全部開發利用，那些不事生產的遊民並沒有全部回到農業生產。也提出警告：人民生活貧苦的話社會可能會亂象叢生。

晁錯認為，物資儲存是財富的主要表現形式，關鍵是要把人力和生產設施的潛力都發揮出來，用現代的語言描述就是要實現充分就業，不要讓產能和人力資源閒置浪費，這樣才能做到財富最大成長。

第三段主要內容：「夫腹飢不得食，膚寒不得衣，雖慈母不能保其子，君安能以有其民哉？」意思是：要是餓了沒東西吃，冷了沒衣服穿，就是慈母也保不住她的兒子，君王（政府）怎麼能保住人民呢？

在晁錯看來，有足夠的物質財富是社會治理的基礎，吃不飽穿不暖的社會難免分崩離析。

第四段進一步闡述：「夫珠玉金銀，飢不可食，寒不可衣，然而眾貴之者，以上用之故也。其為物輕微易藏，在於把握，可以周海內而亡飢寒之患。此令臣輕背其主，而民易去其鄉，盜賊有所勸，亡逃者得輕資也。粟米布帛，生於地，長於時，聚於力，非可一日成也。數石之重，中人弗勝，不為姦邪所利，一日弗得而飢寒至。是故明君貴五穀而賤金玉。」意思是：金銀珠寶等類貨幣，餓了不能吃，冷了不能穿，大家都追求，是因為君王重視它們。這類東西價值高容易攜帶，可以用之周遊各地而不會忍凍受餓。有了它們，臣子可能輕易背叛君主，百姓容易離鄉他去，盜賊有了亡命目標，逃亡者有了便於攜帶的財物。而糧食布帛生產需時，體積重量又大，不容易為姦邪利用，但一天不得就會飢寒交迫，所以聖明的君王會重視五穀而輕視金玉。

晁錯一定程度認識到金銀珠寶的貨幣功能，不過很明顯他更多地是從負面角度看待這種功能，認為容易導致社會混亂，而且對國家幫助不大，不如糧食布帛是人民每日所需，是真正的財富。

五段主要是論述農民辛勞一年而生活窮困，商人優哉遊哉、憑投機取巧就獲得厚利，衣食無憂，這種現象並不合理，對國家富強不利。屬於古代經濟主流觀點。

六段主要內容「欲民務農，在於貴粟，貴粟之道，在於使民以粟為賞罰。今募天下入粟縣官，得以拜爵，得以除罪。如此，富人有爵，農民有錢，粟有所渫。夫能入粟以受爵，皆有餘者也。取於有餘以供上用，則貧民之賦可損，所謂損有餘、補不足，令出而民利者也。」意思是：吸引百姓務農就要令糧食價格上漲，欲令糧食價格上漲就要增加糧食的需求（使糧食具賞罰功能），號召天下人向地方政府交糧，然後可以得爵位和免罪。這樣一來，富人得爵，農民得錢，糧食分散到有需要的地方。能夠交糧得爵的人，都是富人，取富人之財給朝廷使用，則貧民的賦稅就可以減少，達到損有餘、補不足的效果，政令一發布百姓就可以得利。

重視物質生產 挖掘經濟潛能

晁錯的目的是勸民務農，不過他很有市場意識，不是用政令而是用價格來引導民眾，但是糧食漲價必定有成本，這個成本晁錯建議朝廷用封爵和免罪的方法將其轉嫁給富人，富人為了得爵和免罪就要額外收購糧食，推動糧價上漲，多收購的糧食進入政府的倉庫，可以充實邊關倉儲和預防災年。等於用封爵免罪的槓桿撬動了糧食生產，還可以改善貧富差距，相當巧妙。

簡單總結，晁錯的經濟思想有以下幾個要點：一、重視物質生產，重視挖掘經濟潛能；二、重物質財富，不重貨幣財富，主張一切經濟活動都要圍繞物質生產這個中心；三、善於用市場的手段而非法令，引導民力投入農業生產；四、善於利用政策創造需求。

當前中國某程度上也遇到地方政府財政困難、社會需求低迷、失業率較高等問題。如果借用晁錯的經濟思想，需求低迷、失業率較高實際上會損害物質財富的生產，必須盡快改善，因為那些閒置產能、人力資源等都被浪費了，長遠對社會有害；地方政府的財政困難等等，主要是一個貨幣或債務問題，考慮到貨幣本身是為物質生產服務的，如果因為貨幣的短缺造成了物質生產的下降，那就是本末倒置，偏離了物質生產是經濟核心的本質。

市場手段引導 政策創造需求

引導市場主體最有效的方式是市場手段，譬如對於屢救不起的房地產，盡快恢復房地產市場價格的穩定，比任何其他政策都更有效；面對需求不足、價格偏低的局面，可以用政策創造需求，用現代的語言表示，晁錯的辦法其實就是國家收儲，漢代需要用賣爵和免罪的方式籌措收儲資金，在當今信用貨幣環境下，可以由央行直接提供資金支持。

▲ 作者認為漢代朝廷需要用賣爵和免罪的方式籌措收儲資金，在當今信用貨幣環境下，可以由央行直接提供資金支持，以有效刺激需求，穩住房地產市場。（中通社資料圖片）