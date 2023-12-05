5款舊手機更新iOS 僅iPhone 11電池續航力降 行政人員版 2023/12/05 分享： 分享： 蘋果（Apple）上周推出最新iOS 17.1.2版本，修復兩項安全漏洞，包括網頁內容可能會洩露敏感資訊及允許執行任意代碼，呼籲用戶盡快更新。一位外國YouTuber實測5款舊iPhone，包括 ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 調查：8成日本大學生 不認識快捷鍵Ctrl+N 今日 調查：8成日本大學生 不認識快捷鍵Ctrl+N Apple Music App 精選推薦「音樂回憶」 2023/12/04 Apple Music App 精選推薦「音樂回憶」 iOS版Google Drive 支援文件掃描+儲存 2023/12/04 iOS版Google Drive 支援文件掃描+儲存 Windows 11小畫家 添生成式AI功能 2023/12/01 Windows 11小畫家 添生成式AI功能 港2023最佳Android App Earth Mission App摘冠 2023/12/01 港2023最佳Android App Earth Mission App摘冠 科技行業 科技硬件 科技軟件 Apple iPhone iOS iPhone 13 iPhone XR