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調查：8成日本大學生 不認識快捷鍵Ctrl+N

行政人員版 2023/12/05

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據日本媒體ITmedia報道，提供人力資源開發服務MENTER的企業WHITE，近日進行一項IT素養調查，了解日本大學生對快捷鍵的認識及對網絡會議工具的熟練程度。結果顯示，有超過8成學生不認識Ctrl

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欄名 : 科技新知

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