調查：8成日本大學生 不認識快捷鍵Ctrl+N 行政人員版 2023/12/05 分享： 分享： 據日本媒體ITmedia報道，提供人力資源開發服務MENTER的企業WHITE，近日進行一項IT素養調查，了解日本大學生對快捷鍵的認識及對網絡會議工具的熟練程度。結果顯示，有超過8成學生不認識Ctrl ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 5款舊手機更新iOS 僅iPhone 11電池續航力降 今日 5款舊手機更新iOS 僅iPhone 11電池續航力降 Apple Music App 精選推薦「音樂回憶」 2023/12/04 Apple Music App 精選推薦「音樂回憶」 iOS版Google Drive 支援文件掃描+儲存 2023/12/04 iOS版Google Drive 支援文件掃描+儲存 Windows 11小畫家 添生成式AI功能 2023/12/01 Windows 11小畫家 添生成式AI功能 港2023最佳Android App Earth Mission App摘冠 2023/12/01 港2023最佳Android App Earth Mission App摘冠 日本 大學