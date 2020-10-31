音響設備新品 讓你沉醉音樂世界

音樂可帶來放鬆、營造氛圍的作用；擁有一對音質好的喇叭或耳機，自然聽歌煲劇時都能加倍投入。IKEA與美國智能音響品牌SONOS攜手打造SYMFONISK音響系列無綫智能喇叭，巧妙地把音響融入家居當中；而

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