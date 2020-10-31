音響設備新品 讓你沉醉音樂世界 置業家居 2020/10/31 分享： 音樂可帶來放鬆、營造氛圍的作用；擁有一對音質好的喇叭或耳機，自然聽歌煲劇時都能加倍投入。IKEA與美國智能音響品牌SONOS攜手打造SYMFONISK音響系列無綫智能喇叭，巧妙地把音響融入家居當中；而 ... 欄名 : 影音家電 相關文章 Bose全新消噪耳塞及全新無綫耳塞 完美融合最強降噪和平衡音質 今日 Bose全新消噪耳塞及全新無綫耳塞 完美融合最強降噪和平衡音質 最新專欄文章 更多 Bose全新消噪耳塞及全新無綫耳塞 完美融合最強降噪和平衡音質 今日 Bose全新消噪耳塞及全新無綫耳塞 完美融合最強降噪和平衡音質 B&O新主角 觸動人心 2020/10/24 B&O新主角 觸動人心 Beoplay H95耳機 慶祝品牌誕生95周年 2020/10/24 Beoplay H95耳機 慶祝品牌誕生95周年 ARKVO三機合一 改變世界 2020/10/10 ARKVO三機合一 改變世界 施耐德電氣 你的智能管家 2020/10/03 施耐德電氣 你的智能管家 消費資訊 IKEA 耳機 Bose 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入