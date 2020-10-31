朗屏8號 挾西鐵優勢 屋則多元 $445萬起入場 置業家居 2020/10/31 分享： 朗屏8號是由嘉華、信和合作發展的分層住宅，位於新界元朗擴業街8號，屬西鐵朗屏站發展項目第1期，於2018年2月份入伙。 項目包括4座大樓，即1至5座（不設第4座），每座樓高24層，由1至28樓，不設4、 ... 欄名 : 屋苑精明眼 相關文章 朗屏8號 景觀開揚 叫價$488萬 今日 朗屏8號 景觀開揚 叫價$488萬 朗屏8號 四正3房 叫價$750萬 今日 朗屏8號 四正3房 叫價$750萬 最新專欄文章 更多 朗屏8號 四正3房 叫價$750萬 今日 朗屏8號 四正3房 叫價$750萬 朗屏8號 景觀開揚 叫價$488萬 今日 朗屏8號 景觀開揚 叫價$488萬 溱柏戶型多元化 開放式入場門檻$435萬起 2020/10/03 溱柏戶型多元化 開放式入場門檻$435萬起 鄰近羅湖方便中港客 新都廣場2房售$558萬 2020/09/12 鄰近羅湖方便中港客 新都廣場2房售$558萬 滿名山 間隔多元 開放式$450萬入場 2020/08/22 滿名山 間隔多元 開放式$450萬入場 物業出租 物業買賣 元朗 朗屏8號 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入