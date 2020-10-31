朗屏8號 挾西鐵優勢 屋則多元 $445萬起入場

朗屏8號是由嘉華、信和合作發展的分層住宅，位於新界元朗擴業街8號，屬西鐵朗屏站發展項目第1期，於2018年2月份入伙。

項目包括4座大樓，即1至5座（不設第4座），每座樓高24層，由1至28樓，不設4、

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